Известные танковые сражения. Первые танковые бои ХХ века

Битва при Камбрэ, бой у Виллер-Бретоннё и сражение у Суассона. Как главная новинка военной техники повлияла не только на положение сторон в Первой мировой, но и изменила ход истории, став важнейшей боевой единицей на ближайшие сто лет.

"Танки, бывшие когда-то предметом насмешек, стали теперь грозным оружием. Надвигаясь длинной цепью, закованные в броню, они кажутся нам самым наглядным воплощением ужасов войны."

"На Западном фронте без перемен"

Эрих Мария Ремарк

Есть мнение, что танк появился на свет как средство преодоления так называемого "окопного" кризиса в Первой мировой войне. Вооруженная бронированная машина действительно переломила ситуацию, но сама ее концепция создавалась задолго до большой войны. Одними из главных и показательных событий того времени, где танки стали решающей боевой силой, стали битва при Камбрэ, бой у Виллер-Бретоннё и сражение у Суассона

Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.

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