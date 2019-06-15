"Это лучшее время года!" Почему мы так ждём лета?

Каковы признаки идеально проведённого лета? Море, пляж, дача, шашлыки, вино, фестиваль, концерт, палатка в лесу, ночная прогулка, рассвет на крыше, пикник в парке, загар, поход за грибами, малина с куста… А если что-то из этого не успел – то всё: синдром FoMo, грусть-тоска и ощущение зря потраченного времени.
Только половину этого списка можно выполнить в любое другое время года, а вторую – уместить в один уикенд.
Почему же тогда мы весь этот to-dolist размазываем по летним месяцам, а потом расстраиваемся, что ничего не успели? Как избавиться от чувства пропущенного лета?
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