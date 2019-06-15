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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Мир после людей

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (151)
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Хрупкая штука – человечество. Войны, эпидемии, изменения климата, сбои техники, угрозы из космоса – только в рамках этого подкаста мы разобрали уже почти двадцать сценариев, после которых люди могут исчезнуть с лица Земли. А вот что будет после? Мы редко задумываемся, что будет после нас. Но какой станет Земля, если человечество вдруг исчезнет?

В мире достаточно примеров, которые позволяют предположить, что произойдёт с планетой, если людей не станет. Такие города, как Припять и Хасима, позволяют заглянуть на несколько десятилетий в будущее. А Помпеи и Мемфис, например, рассказывают, как будут выглядеть безлюдные земли через несколько миллениумов.

Человек молится
CC0 / Unsplash / Stefan Kunze
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Что станет с домашними животными, которые не привыкли жить без людей? Как скоро разрушатся даже самые крепкие здания? А что останется и будет напоминать о человечестве даже много тысяч лет спустя?

В новом формате подкаст "Мы все умрём. Но это не точно" разбирается, как изменится мир, из которого исчезнут люди. Экспертом и гостем эпизода выступил Илья Кабанов – популяризатор науки, блогер, писатель и научный обозреватель сайта Тайга.инфо.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (151)

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