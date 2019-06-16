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Шум за сценой. Как билетная мафия сделала театр недоступной роскошью

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Тема:
Подкасты РИА Новости (155)
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"Билетик нужен? 5000 и прямо сейчас без очереди проходите". 800% - примерная накрутка на билет у стандартного билетного дилера. Примерно столько же накручивают продавцы оружия или наркотиков. Только в отличие от них, эти ребята наживаются на вашей любви к искусству.

Хотите сходить на новый спектакль, показы раз в неделю, но ближайшая доступная дата только через полгода! Как так?! Масштабная, громкая выставка, и здорово бы было попасть на нее в эти выходные. Но в кассе огромная очередь, а рядом снуют подозрительные пассажиры с подозрительно дорогими билетами. Что происходит?! Наконец любимый артист приезжает с концертом в город! Через три дня – все билеты сметены, в клубе полный солдаут! Проходок не достать. И вот сюрприз – то тут, то там в Интернете появляются варианты покупки билетов, правда цена стала в 10 раз выше. Почему?!

Есть расхожее выражение, что свидание с искусством - бесценно. Скупая билеты на стартах продаж билетная мафия в несколько раз повышает средний ценник по рынку, лишая обычных людей возможности насладиться искусством, попасть в театр, на концерт или выставку.

Обращаться к спекулянтам, все равно что покупать краденное. Но что делать, если другого выхода нет, ведь в отличие от обычных грабителей, эти воруют эмоции.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (155)

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