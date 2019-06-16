Почему Пушкин - наше все?

Простые крестьяне, зажиточные помещики, государственные чиновники и военные, вся Россия читала Пушкина. И что самое главное, читает до сих пор. Так что же такого сделал великий поэт?
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В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну.
Простые крестьяне, зажиточные помещики, государственные чиновники и военные, вся Россия читала Пушкина. И что самое главное, читает до сих пор. Так что же такого сделал великий поэт?
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У Кремля есть ожидания сдержанного оптимизма, сказал источник, но еще не сформировалось понимание перспектив.
Глава МВД подчеркнул, что Плахотнюка "вернут в Молдову и будут судить перед всей страной и всем миром за преступления против народа".
Политика должны доставить в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и расследованию спецдел.
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