Зри в корень. Почему поминки вызывали радость, а обаяние – страх?

Слушайте и говорите правильно!
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Как "бер" превратился в медведя, но до сих пор живет в берлоге? Кого называли хорошим и причем тут бог солнца Хорос? Почему "окормление" никак не связано с едой, лихва - это откат, а "не мытье, так катанье" вообще пришло из системы налогообложения на Руси. Какие еще слова, которые мы используем в современной речи, изначально имели другое значение?
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Ранее в конгрессе США предложили выдавать странам — членам НАТО из Восточной Европы кредиты на закупку американской техники.
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