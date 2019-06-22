Боги войны. Как артиллерия помогла выиграть Великую Отечественную

В первые дни войны во фронтовых сводках германского командования не было ни одного упоминания о боевой работе советской артиллерии. Однако в 1942 году ситуация в корне изменилась. О мощи советской артиллерии заговорили даже оружейники вермахта.

Это случилось во много благодаря появлению 76-миллиметровой пушки ЗиС-3, больше известной как Грабинская. Самое массовое орудие Второй мировой войны. Простую, но надежную пушку советские солдаты очень любили. И когда она подбивала вражеские танки, даже целовали ее.

Помимо пушки ЗиС-3, есть и другие менее известные, но не менее гениальные артиллерийские орудия. Это 152-мм гаубица-пушка Фёдора Петрова или самоходная артиллерийская установка знаменитого танка Т-34 — СУ-122, созданная Львом Горлицким.

Почему немцы называли русскую артиллерию "знатной"? Что особенного было в разработках советских инженеров? Из-за чего случались разногласия между конструкторскими бюро?

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