Страх высоты

До пяти процентов жителей Земли страдают акрофобией. Кто-то падает в обморок на смотровых площадках, кто-то, глядя на небоскреб, испытывает панический ужас. Но есть и те, кто боится посмотреть вниз даже с балкона собственной квартиры.

В чем природа одного из самых популярных страхов? Как и когда формируется акрофобия? Помогут ли экстремальный спорт и прыжки с парашютом в борьбе с этим страхом? Как научиться любить высоту? Почему некоторые боятся высоты, а других она манит?

Вместе с психотерапевтом Станиславом Савинковым, альпинистом и скалолазом Сергеем Загориняком и носителем страха, SMM-менеджером Анной разбираемся, какие физиологические процессы стоят за акрофобией, и как этот страх поможет быть увереннее в себе?

Слушайте подкасты РИА Новости

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK