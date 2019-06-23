Петриков. Директор "Склифа" о сериалах, родственниках и деньгах

По словам директора НИИ им. Склифосовского Сергея Петрикова, институт входит в мировой топ лучших по оказанию неотложной помощи. Скорая строит маршрут с места происшествия прямо в свободную операционную, где оказывается любая помощь – от удаления аппендикса до пересадки сердца. Следующий шаг – телемедицина и управляемые врачами роботы.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, доктор медицинских наук Сергей Петриков рассказывает о том, сколько в среднем получает молодой доктор, почему некоторые сотрудники института не любят, когда говорят “Склиф” и какие наработки зарубежных коллег нужно перенести в Россию. А также объясняет, какое умение во враче экстренной службы самое важное, есть ли конкуренция между докторами и как часто разочаровавшиеся ординаторы уходят из профессии.

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