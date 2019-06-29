Страх навсегда остаться неудачником

Нам страшно и стыдно за то, что мы так и не изменили мир, не совершили великое открытие, не попали в рейтинг самых-самых. Но кто определил, что для нас хорошо? Почему мы терпим давление со стороны общества, диктующего, как нам жить? Что такое успех с точки зрения психологии? Как его добиться? Или лучше потратить силы на что-нибудь другое?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Алексеем Корнелюком, предпринимателем, блогером и Доном, который боится навсегда остаться неудачником, разбираемся в критериях успешности и даем рекомендации, как стать ближе к своей мечте.
01.26 – откуда появляется этот страх
07.32 – о природе страха
08.52 – о критериях успешности
13.44 – о давлении со стороны социума
17.10 – поможет ли визуализация успеха в его достижении
18.24 – могут ли зависть и ревность мотивировать на успех
21.05 – почему в мире всегда будут неудачники и счастливчики
24.05 – рекомендации, как перестать быть неудачником
28.12 – что такое "выученная беспомощность", чем она опасна.
Слушайте и бойтесь правильно!
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