Страх навсегда остаться неудачником

Сколько людей – столько и мнений об "успешности". Кто-то считает себя состоявшимся, если у него большая семья. Кто-то мечтает сделать карьеру или построить бизнес. Но даже у людей, которые многого добились, есть этот страх – внезапно для себя понять, что ты все тот же неудачник, что и десять лет назад, и этим неудачником останешься на всю жизнь.

Нам страшно и стыдно за то, что мы так и не изменили мир, не совершили великое открытие, не попали в рейтинг самых-самых. Но кто определил, что для нас хорошо? Почему мы терпим давление со стороны общества, диктующего, как нам жить? Что такое успех с точки зрения психологии? Как его добиться? Или лучше потратить силы на что-нибудь другое?

Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Алексеем Корнелюком, предпринимателем, блогером и Доном, который боится навсегда остаться неудачником, разбираемся в критериях успешности и даем рекомендации, как стать ближе к своей мечте.

01.26 – откуда появляется этот страх

07.32 – о природе страха

08.52 – о критериях успешности

13.44 – о давлении со стороны социума

17.10 – поможет ли визуализация успеха в его достижении

18.24 – могут ли зависть и ревность мотивировать на успех

21.05 – почему в мире всегда будут неудачники и счастливчики

24.05 – рекомендации, как перестать быть неудачником

28.12 – что такое "выученная беспомощность", чем она опасна.

Слушайте и бойтесь правильно!

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