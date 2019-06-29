Боги войны. Как артиллерия помогла выиграть Великую Отечественную

Это случилось во многом благодаря появлению 76-миллиметровой пушки ЗиС-3, больше известной как Грабинская. Самое массовое орудие Второй мировой войны. Простую, но надежную пушку советские солдаты очень любили. И когда она подбивала вражеские танки, даже целовали ее.
Помимо пушки ЗиС-3, есть и другие менее известные, но не менее гениальные артиллерийские орудия. Это 152-мм гаубица-пушка Федора Петрова или самоходная артиллерийская установка знаменитого танка Т-34 — СУ-122, созданная Львом Горлицким.
Почему немцы называли русскую артиллерию "знатной"? Что особенного было в разработках советских инженеров? Из-за чего случались разногласия между конструкторскими бюро?
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm.
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