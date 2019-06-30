Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод первый

Технологии, меняющие тело человека, становятся стратегическим направлением сразу для многих отраслей. Намерения благие, и выгоды очевидны. Киборгизация, нейроимпланты, чипизация радикально улучшат качество хрупкого человеческого организма. Но мы можем не заметить, как превратимся в объекты манипуляций, и час, когда станем условно подконтрольны.

Многие представляют киборгов полуроботами из далекого будущего. Зашитый в броню Робокоп, собранный заново по частям Дарт Вейдер, Железный человек с ядерным реактором вместо сердца. На самом деле появление киборгов гораздо ближе, чем вы могли бы подумать. Они уже здесь. Потому что диабетик с инсулиновой помпой или бабушка с кардиостимулятором – тоже киборги. В их тела встроены электронные устройства, что превращает их в кибер-организмы.

Самый простой девайс, внедрение которого сделает вас киборгом, – чип-передатчик. После чипизации ваши ключи (пароли, документы, номера телефонов, а в будущем – проездные и кредитки) будут в буквальном смысле всегда под рукой. Маленький надрез, немножко программирования – и перед вами открыты все двери. Точнее, только двери в вашем "умном доме". Или на работе, если у вас есть электронный пропуск.

Правда, встает вопрос о безопасности ваших данных. Чип никак не закодировать, и украсть информацию очень просто. Не сложнее, чем загрузить на него компьютерный вирус, который вы потом, сами того не зная, будете распространять.

Так что важнее – удобство или безопасность?

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