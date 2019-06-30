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Как вы это делаете
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Вован и Лексус представят новый сенсационный розыгрыш и пойдут в депутаты

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (170)
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Гости подкаста "Как вы это делаете?!" пранкеры Вован и Лексус (в жизни Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) оказались людьми серьезными и отчасти мрачными. Но сделали в подкасте сразу два сенсационных заявления. Одно о новом розыгрыше. Второе о том, что идут на выборы в Мосгордуму.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" пранк-журналисты Алексей Столяров и Владимир Кузнецов рассказывают о том, чем низкий пранк отличается от высокого, как реагировали на их интервенции Собчак, Волочкова, Дибров и Моисеев. Впервые раскрывают технологию подготовки и подноготную пранк-сеанса на примерах звонков Макрону, Порошенко и Эрдогану. Анонсируют пранк-переписку, которая может серьезно поссорить Украину с одним из европейских государств, и обещают незабываемую предвыборную кампанию.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (170)

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