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Известные танковые сражения. Домпэр, Арракур, Студзянки

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Тема:
Подкасты РИА Новости (172)
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Ключевые танковые столкновения, изменившие ход Второй мировой: разгром немецких войск в боях у деревни Домпэр, удары из тумана в битве при Арракуре и крупнейшее танковое сражение в истории Польши – битва под Студзянками.

Исход лета 1944 года. В Европе успешно открыт и действует Второй фронт. В боях в Нормандии немецкие войска потеряли более 2 тысяч танков. Потери войск союзников в бронетехнике вдвое серьезнее, но их преимуществом были артиллерия и авиация. 

Весна.
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Уступая по количеству танков, а порой испытывая нехватку горючего, союзные войска продолжали атаки. Одними из главных столкновений стали бои у деревни Домпер, поставившие "черный рекорд" по однодневным потерям танков для вермахта, битва при Арракуре, после которой из 262 немецких танков уцелели только 62, и сражение под Студзянками, легшее в основу фильма "Четыре танкиста и собака".

Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm

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Тема:
Подкасты РИА Новости (172)

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