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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. Стремление к бессмертию. Часть I

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (176)
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Мы начинаем стареть с самого зачатия. В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются мутации, травмы и токсины. А мы ещё и ускоряем этот процесс своим образом жизни. Много лет тело справляется с устранением повреждений, которые копятся изо дня в день, но в какой-то момент сдаёт позиции. Можно ли как-то замедлить или отменить этот процесс?

У экспертов нет единого мнения, можно ли считать старение болезнью. Но то, что с возрастом организм всё больше изнашивается и растёт число заболеваний, - неоспоримый факт.

Каждые восемь лет вероятность умереть от естественных причин удваивается.

Средняя продолжительность жизни на планете не доходит и до 75 лет, а сообщений о людях, которые прожили 100 и больше, крайне мало. Да и те иногда вызывают у исследователей вопросы и подозрения в подтасовке.

Пенсионерка катается с горки
© Sputnik / Виталий Аньков
Три причины старения населения Молдовы

Почему мы стареем и умираем? Какими методами наука пытается продлить молодость и жизнь человека? От чего каждый день умирает столько же людей, как от четырёх Чернобылей?

Эпизод подготовлен при поддержке международного фестиваля науки и технологий Geek Picnic.

Это первая часть разговора о старении. Во второй части мы обсудим, насколько вырастет средняя продолжительность жизни, в каком возрасте и как часто долгожители будут заводить детей и как мир справится с возросшей потребностью в ресурсах.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (176)

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