Анастасия Ракова о требовательности москвичей, новых реформах и семье

Её называют самым влиятельным человеком Москвы после Собянина, и именно под её надзором прошли важнейшие городские реформы последних лет. Заммэра Анастасия Ракова редко даёт интервью и практически никогда до этого не говорила о семье и личном.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова откровенно рассказывает о том, как смена подхода к проблемам граждан меняет мозг чиновника, признаёт ли она свои управленческие ошибки и как будет решать личные проблемы москвичей, при этом не делая их иждивенцами.

А также говорит об анонимных инспекциях, отношениях с детьми, участии в родительских чатиках и том, почему она может позволить себе не работать, но работает.

Спрашиваем Анастасию Ракову "Как вы это делаете?!”:

1:00 О “расстрельности” должности и рабочем режиме

2:50 О возможностях в Москве и обкатке реформ на Тюмени

4:00 О столкновениях взглядов на жизнь с чиновниками и окружением

5:55 Об изменении принципа подхода к проблемам и желаниям людей (заявительный на выявительный, а также зачем и кому это нужно)

8:00 О том, как строить рай на земле и не взрастить иждивенчество среди москвичей

9:20 О том, как Анастасия Владимировна будет делать людей счастливыми

10:10 О радикальной перестройке службы занятости в Москве и как москвичей будут обеспечивать выгодной работой и даже решать их личные проблемы

15:15 О чрезвычайной требовательности и претензиях москвичей и об отношении к недовольным

16:15 О том, признаёт ли она свои ошибки

16:35 О том, зачем Москва на самом деле активно работает над продлением жизни пожилых людей

18:00 Про цифровое ноу-хау, которое позволит выявить заброшенных стариков в городе

21:10 О том, как в городе будут решать вопрос с деменцией и ”Альцгеймером” и какие учреждения построят для этого

22:10 Про то, чем больше всего недовольны москвичи

23:40 Как Анастасия Владимировна мотивирует сотрудников и на что могут озлобиться люди

26:30 Как Анастасия Владимировна приезжает инкогнито в МФЦ, что происходит и что бывает с некомпетентным сотрудником

28:15 О своих детях, родительских чатиках (да, Анастасия Владимировна там сидит тоже) и невозможности победить школьную бухгалтерию

29:00 О неблагодарности жителей города

31:20 О жизненно-рабочем балансе и семье

32:30 О состоятельном муже и возможности не работать, а также когда Анастасия Владимировна не может думать о работе

33:40 Почему Анастасия Ракова – эксперт по песочницам и от чего рыдают работники ЖКХ

34:00 Как видит политик Ракова своё будущее

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