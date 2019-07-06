21:26 06 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Как вы это делаете
© Sputnik /

Анастасия Ракова о требовательности москвичей, новых реформах и семье

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (176)
59 0 0

Её называют самым влиятельным человеком Москвы после Собянина, и именно под её надзором прошли важнейшие городские реформы последних лет. Заммэра Анастасия Ракова редко даёт интервью и практически никогда до этого не говорила о семье и личном.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова откровенно рассказывает о том, как смена подхода к проблемам граждан меняет мозг чиновника, признаёт ли она свои управленческие ошибки и как будет решать личные проблемы москвичей, при этом не делая их иждивенцами.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Москва весной идеальна для прогулок - фоторепортаж
10

А также говорит об анонимных инспекциях, отношениях с детьми, участии в родительских чатиках и том, почему она может позволить себе не работать, но работает.
Спрашиваем Анастасию Ракову "Как вы это делаете?!”:

1:00 О “расстрельности” должности и рабочем режиме

2:50 О возможностях в Москве и обкатке реформ на Тюмени

4:00 О столкновениях взглядов на жизнь с чиновниками и окружением
5:55 Об изменении принципа подхода к проблемам и желаниям людей (заявительный на выявительный, а также зачем и кому это нужно)
8:00 О том, как строить рай на земле и не взрастить иждивенчество среди москвичей
9:20 О том, как Анастасия Владимировна будет делать людей счастливыми

10:10 О радикальной перестройке службы занятости в Москве и как москвичей будут обеспечивать выгодной работой и даже решать их личные проблемы
15:15 О чрезвычайной требовательности и претензиях москвичей и об отношении к недовольным
16:15 О том, признаёт ли она свои ошибки
16:35 О том, зачем Москва на самом деле активно работает над продлением жизни пожилых людей

18:00 Про цифровое ноу-хау, которое позволит выявить заброшенных стариков в городе
21:10 О том, как в городе будут решать вопрос с деменцией и ”Альцгеймером” и какие учреждения построят для этого
22:10 Про то, чем больше всего недовольны москвичи
23:40 Как Анастасия Владимировна мотивирует сотрудников и на что могут озлобиться люди

26:30 Как Анастасия Владимировна приезжает инкогнито в МФЦ, что происходит и что бывает с некомпетентным сотрудником
28:15 О своих детях, родительских чатиках (да, Анастасия Владимировна там сидит тоже) и невозможности победить школьную бухгалтерию
29:00 О неблагодарности жителей города
31:20 О жизненно-рабочем балансе и семье

32:30 О состоятельном муже и возможности не работать, а также когда Анастасия Владимировна не может думать о работе
33:40 Почему Анастасия Ракова – эксперт по песочницам и от чего рыдают работники ЖКХ
34:00 Как видит политик Ракова своё будущее
Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (176)

По теме

Из Москвы в Унгены запустят три дополнительных автобусных рейса
Мечта сбылась: паренек, который пережил теракт в Ираке, приехал в Москву
Утиные истории: в Москве спасли семью уток - трогательное видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Поцелуи из сокровищницы мирового кино
Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане
Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться