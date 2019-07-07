13:19 07 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Как это по-русски
© Sputnik /

Древние слова. Кто старше: мама, папа или я?

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (177)
45 0 0

На протяжении всей истории языки народов меняются, слова приобретают иные формы. В некоторых странах для одного явления существуют десятки определений, а каких-то слов нет вообще. Но есть как минимум три слова, которые присутствуют во всех языках. Так откуда же взялось слово "мама", как появился "папа" и почему, имея ввиду себя, мы говорим "я".

Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости

Тема:
Подкасты РИА Новости (177)

По теме

Зри в корень. Почему поминки вызывали радость, а обаяние – страх?
Женись, хороняка! Что скрывает "Иван Васильевич"?


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Поцелуи из сокровищницы мирового кино
Балтийская аномалия
Видео: "Балтийская аномалия" - воочию
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться