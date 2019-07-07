Евросоюз обновляется в спорах

Минувшую неделю ведущие европейские политики провели в спорах. На "большой двадцатке" они спорили о феминизме – c Трампом, а о либерализме – c Путиным. Итог: в новом ЕС заправлять будут 2 дамы и 4 либерала.

Новая глава Еврокомиссии – немка Урсула фон дер Ляйен, бывшая министр обороны ФРГ. А новая директор Европейского Центробанка – француженка Кристин Лагард из МВФ.

Внешнюю политику Евросоюза возглавит испанец Жозеп Боррель, а Европейским Советом будет руководить бельгиец Шарль Мишель. Поскольку убеждения у них похожие, получается, что руководить Евросоюзом будут 4 либерала, из них двое – женщины.

Все новые руководители европейских структур – сюрпризы для европейского избирателя. Их кандидатуры на публике не обсуждались.

Зато вовсю обсуждались два абзаца из интервью Путина "Файненшл таймс". Речь в интервью Путина шла о том, что либерализм становится старомодным.

И вся энергия европейцев ушла в громкий свист по этому поводу.

Вот цитата (с намеком!) из отповеди от главы Европейского Совета Дональда Туска: "Для нас в Европе либерализм и демократия остаются непреходящими ценностями. В действительности изжили себя авторитаризм, культ личности и власть олигархов".

А вот еще более гордый ответ от без пяти минут британского премьера Бориса Джонсона. Он обратился со страниц "Дейли телеграф" к Путину с настоящей поэмой: "Я не буду миндальничать, смягчая выражения, Владимир… У нас самые разносторонние и успешные музыканты. Мы изобрели больше всего телевизионных форматов… А у вас? Есть, есть еще страны, где капитализм находится в руках олигархов и где насмехаются над либеральными ценностями".

Что называется, отбрил Борис Джонсон – и как только он не боится ругать иностранных диктаторов в родной "Дейли телеграф" из Лондона!

Весь этот калейдоскоп минувшей недели обсуждают Дмитрий Бабич и Виктор Карасин.

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