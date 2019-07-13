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Страхи
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Страх будущего

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (183)
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Один из самых естественных и распространенных страхов. Мы не знаем, что произойдет в будущем. Мы можем только предположить.

Вся жизнь состоит из череды важных решений. Сначала мы выбираем профессию, потом думаем о переезде в другой город, устраиваемся на работу, увольняемся, ищем партнера для брака, заводим детей. Каждое решение это не только перемены, но и сомнения. Был ли это выбор правильным? Вдруг всё пойдет не по плану? А может страх будущего полезен?
Вместе с психотерапевтом Станиславом Савинковым, карьерным консультантом Верой Романовой и носителем страха, вчерашним выпускником вуза Артуром Карумовым разбираемся, к чему может привести страх будущего и как справиться с тревогой, которая накрывает нас на пороге важных событий?
Подкаст "Страхи" уходит на каникулы, это — предпоследний эпизод. Мы будем готовиться ко второму сезону. Пройдите опрос, чтобы помочь нам сделать подкаст лучше.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (183)


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