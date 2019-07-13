Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Эпизод третий

Стремление радикально изменить своё тело так, как владельцу кажется лучше, – норма. От занятия спортом и татуировок до пластических операций и биохакерских вмешательств. Если тело функционирует плохо, то сбоящий орган можно заменить на протез.

Изначально протезы скорее просто скрывали увечье и не давали почти никакой рабочей замены. Сегодня самые передовые модели по функционалу почти неотличимы от настоящих частей тела. И речь не только про конечности: существуют рабочие устройства, восстанавливающие слух, зрение, осязание и даже половую функцию.

Более того: в отдельных случаях протезы не просто возвращают человеку потерянные возможности, но и расширяют их за пределы того, что задумано природой и что доступно обычным людям. Глаз-камера, рука-инструмент, палец-флешка… Но как окружающие узнают, что чьё-то ухо записывает всё, что слышит, а в руку встроен пистолет? И когда станет нормой хотеть отказаться от части своего тела, чтобы заменить её на более прочный и функциональный протез?

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