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Огнемёт, ракеты, прыжковый механизм. Проекты допвооружения танков СССР

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (187)
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"Нет предела совершенству" - считали создатели советских танков. При всей мощи боевой машины, её вооружение и ходовые части обладали рядом недостатков. Инженеры и физики пытались устранить недочёты, зачастую – копируя идеи и механики из других областей военного дела

Пулемёт танка недостаточно скорострельный? Установим с самолёта! Пехотинцы врага прячутся в бункерах? Добавим огнемёт! Противник отгородился от наших танков минным полем? Приделаем миноискатель! А ещё лучше – взрыватель! Хотя зачем, если можно заставить танк перепрыгнуть или даже – перелететь?!
Никогда гонка вооружений не была так заметна и ярко выражена, как на танках во время Второй мировой. Советские танкостроители предлагали весьма изобретательные, порой – фантастичные идеи по модификаций оружия и ходовых частей боевых машин. Некоторые из этих проектов определили облик танка, каким мы его знаем сегодня.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm

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Тема:
Подкасты РИА Новости (187)


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