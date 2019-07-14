18:39 14 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.80
  • RUB0.28
  • RON4.24
  • UAH0.69
Поиск
Как вы это делаете
© Sputnik /

Разговор с Юлией Шойгу, главой Центра экстренной психологической помощи МЧС

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (188)
2910

В МЧС России есть специальное психологическое подразделение. Его можно назвать спецвойском или бригадой психоспасателей. Сотрудники Центра экстренной психологической помощи выходят на место катастрофы, в залы ожидания аэропортов, в зону теракта одними из первых. А руководит Центром хрупкая молодая женщина – Юлия Шойгу.

Работники Центра экстренной психологической помощи МЧС занимаются не только поддержкой пострадавших после трагедий. Они отвечают за организацию всех мероприятий, связанных с чрезвычайным происшествием: сбор информации, поиск свидетелей, связь с родными, экстренной психологической помощью, противодействие фейковым сообщениям и информационным провокациям.
В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" директор центра Юлия Шойгу откровенно рассказывает о том, какие методы используют ее сотрудники, как они избегают выгорания, чем опасны массовые психологические травмы, как соцсети изменили отношение людей к трагедиям, влияет ли на её работу отец и зачем ей всегда собранный рюкзак.
Спрашиваем Юлию Шойгу "Как вы это делаете?!" и узнаём:2:55 – о том, как строится работа с пострадавшими, которые говорят на другом языке

7:10 – о том, как психолог начинает оказание экстренной психологической помощи
11:50 – о коллективной травме общества и отклике неравнодушных людей на трагедии
15:30 – о реакции общества на спасение малыша в Магнитогорске
17:50 – о ежедневных рабочих травмах специалистов

21:55 – о работе специалистов в эпицентре оказания помощи
23:10 – о профессиональном выгорании
24:55 – об интуиции накануне трагедии
26:55 – о предоставлении достоверной информации и распространении фейк ньюс о трагедиях в интернете

30:20 – о том, как строить карьеру с фамилией Шойгу
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Подкасты РИА Новости (188)


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
В каких домах и квартирах живут в Гонконге - фото
Zdob si Zdub на фестивале ПЕТЕРБУРГ LIVE
"Петербург live": как Zdob si Zdub раскачала Дворцовую площадь - видео
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться