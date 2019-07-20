12:26 20 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.62
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Страхи
© Sputnik /

Страх потери

Подкасты
Получить короткую ссылку
30 0 0

Разносторонний и многоуровневый страх. Что за ним стоит?

Боязнь потерять что-то материальное, например, любимую вещь или деньги? Страх больше никогда не увидеть близких и дорогих вам людей? Или остаться без работы и лишиться своего социального статуса?

А что боитесь потерять именно вы?

Александр Олешко
© Sputnik / Евгений Биятов
Олешко: когда на взлете человек уходит, это трудно осознать

Этот страх идёт с нами по жизни. Ведь если есть приобретения, значит будут и потери. Но когда он берет над нами верх, жизнь превращается в настоящий кошмар: мы не заводим отношения, не строим карьеру, перестаём планировать.

Вместе с психологом Станиславом Савинковым, антропологом и старшим научным сотрудником РАНХиГС Александрой Архиповой и носителем страха – видеооператором Марией Атласюк разбираемся в природе этого многогранного страха и ищем способы, как его побороть.

Слушайте и бойтесь правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

По теме

Страх старости
Страх будущего
Страх прожить жизнь зря


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Презентация молдавской команды, которая отправится на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
Кто представит Молдову на Европейском юношеском Олимпийском фестивале - фото
Вы Путин? Я вас в телевизоре видел! - маленький Матвей поговорил с президентом
Матвей Сафронов Николаевич: "Вы Путин? Я вас в телевизоре видел!"
Криминальная Молдова
Криминальная Молдова в цифрах

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться