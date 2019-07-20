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Как вы это делаете
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Дмитрий Смит о признании киберспорта, игромании и Олимпиаде

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Пока одни не принимают компьютерный спорт всерьёз, кибератлеты при полных трибунах борются за призовые фонды, доходящие до 1,5 млрд рублей. И вскоре могут поехать на Олимпиаду. Президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит – о том, почему к киберсоревнованиям готовятся с психологом, а участвовать в них – огромная физическая нагрузка.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказывает о том, как состязания в компьютерных играх признали видом спорта.

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© Sputnik / Vladimir Polusatov, Nicolai Costirchin
Молдаванин с мышечной дистрофией стал чемпионом по киберспорту

Вы узнаете, делят ли компьютерный спорт на мужской и женский и зачем киберспортсменам персональные тренеры и психологи.

Эксперт также объясняет, почему большинство стрелялок надо запретить, почему киберспортсмены не болеют игроманией и когда появятся первые олимпийские чемпионы по компьютерному спорту.

Спрашиваем Дмитрия Смита "Как вы это делаете?!" 

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