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Сто лет спустя. Как выглядят и на что способны танки сегодня

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В своё время танки обеспечили прорыв не только на боевом, но и на научном фронте. Разработка и улучшение танков определили развитие военного дела, науки и технологий на целое столетие. И через век с небольшим после выхода первой машины на поле боя, танки – это вершина эволюции военной инженерии. Или не вершина, а тупик?

Танк развивался как ответ на лучшие средства защиты и нападения своего времени. Эксперименты с бронёй, вооружением, средствами передвижения, а позже – с радиоэлектронной "начинкой" создали танки такими, как мы их знаем сегодня.

Простая геометрия. Британские ромбовидные танки >>>

А специфика ведения войны в разных странах добавила боевым машинам уникальные черты, по которым можно точно назвать "школу" танкостроения, к которой принадлежит та или иная модель.

Вместе с экспертами разбираемся, как преобразился танк за сто лет своего существования, по каким принципам он развивался и как преодолеть технологический барьер, к которому подошли современные танкостроители.

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