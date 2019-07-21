Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить?

Да, кстати, какого вымышленного языка боялся Гитлер?
Какой язык придётся выучить людям, вторгшимся на планету Пандора, и на каком языке мы будем говорить с инопланетянами, прибывшими на Землю?
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В каком университете преподают эльфийский, на каком искусственном языке запрещено думать?
Да, кстати, какого вымышленного языка боялся Гитлер?
Какой язык придётся выучить людям, вторгшимся на планету Пандора, и на каком языке мы будем говорить с инопланетянами, прибывшими на Землю?
Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!
Глава правительства обозначила ключевые принципы, на которых будет основываться дорожная карта кабинета министров.
Предстоятель РПЦ отметил вклад архипастыря в гармонизацию церковно-государственных отношений в Республике Молдова.
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