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Язык эльфов, дотракийцев и инопланетян. Кто их создал и зачем их учить?

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В каком университете преподают эльфийский, на каком искусственном языке запрещено думать?

Да, кстати, какого вымышленного языка боялся Гитлер?

Какой язык придётся выучить людям, вторгшимся на планету Пандора, и на каком языке мы будем говорить с инопланетянами, прибывшими на Землю?

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