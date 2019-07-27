Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Александр Карелин рассказывает о том, почему его тренер не хотел, чтобы он шел в политику, и кто на самом деле заставил его идти в Госдуму. Вспоминает, какие психологические травмы ему нанесли его собственные победы, и почему он "не имел права проиграть" на своей четвертой Олимпиаде. А также говорит о том, за что мстят России, о безграмотности тренеров, нужно ли ехать на Олимпиаду без флага, являются ли спортивные секции местом, где "подбирает кадры" криминал, и чего он сам себе до сих пор простить не может.
Спрашиваем Александра Карелина "Как вы это делаете?!"
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