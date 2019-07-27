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"Все это я мог бы делать из дома!" Офис, удаленка или фриланс?

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Писать сценарий на ноутбуке в горах, звонить по делам с пляжа, рисовать дома в пижаме. Как-то так обычно представляют фрилансеров: свободных в выборе места, времени и объема своей работы.

Но этот романтичный образ далек от реальности. На фрилансе пахать приходится не меньше, а стукнуться о подводные камни можно больнее, чем в офисе. 

Психолог Елена Ковалева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В защиту фриланса, как правило, говорят, что можно работать откуда угодно, заниматься только тем, чем хочется, а если устал – взять отпуск на неопределенный срок. Правда, размывается граница личного и рабочего времени, а еще нет страховки, стабильности и вообще каких-либо гарантий. Но всяко ведь лучше, чем офис, верно?

А офисы, между тем, из серых опенспейсов с коробками постепенно превращаются чуть ли не во второй дом: обрастают комнатной зеленью, вай-фаем, кафешками, спортзалами, игровыми залами и даже комнатами для сна. Кроме того, многие компании часть штата держат на удаленке, что должно радовать любителей работать "в халате и тапках".

Что же в итоге лучше – фриланс или офис? Обсуждали Маша, Ваня и Игорь. Эксперт подкаста – Миля Котлярова, автор и ведущий блога Digital Broccoli.

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