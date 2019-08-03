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Тень апокалипсиса, ч.1. Самое спорное решение XX века

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Тема:
Подкасты РИА Новости (190)
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Атомная бомба — с момента ее появления мы все живем в тени апокалипсиса. После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки весь мир застыл от ужаса — и только японское руководство вздохнуло с облегчением, а американские солдаты ликовали, что не придется идти в бой. Первое и единственное боевое применение ядерного оружия обсуждают Яна Наумова и Андрей Крупин.

Многие физики, стоявшие у истоков ядерных программ, быстро поняли, что натворили, и стали призывать не использовать плоды их трудов для убийства всего живого. Но один раз ядерное оружие применили в бою: в августе 1945 года американцы разбомбили японские города Хиросима и Нагасаки.
Была ли необходимость в этих бомбардировках? Ведь летом 1945 и так все понимали, что союзники побеждают. Но США нужна была безоговорочная капитуляция Японии.
Если тысячи американских летчиков и пехотинцев верили, что атомная бомба спасла им жизнь, избавив от наступления на "варварскую" страну с ее ополченцами, самураями и камикадзе, то высокопоставленные генералы были только рады продемонстрировать миру — в особенности Советскому Союзу — свою мощь.
Японскому руководству атомная бомба тоже удивительным образом пришлась ко двору. Ему как раз предстояло держать ответ перед народом за поражение в войне, крах экономики, голод и разрушения, как подвернулся шанс переложить всю вину на плечи американцев с их супероружием.
И только простые японцы, жители атакованных городов, до сих пор с содроганием вспоминают 6 и 9 августа 1945 года.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (190)


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