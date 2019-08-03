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Смерть, драки и разговоры: как работает сельский участковый

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Тема:
Подкасты РИА Новости (190)
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Вячеслав Дудин — официально лучший участковый Костромской области. Его показатели раскрываемости преступлений самые высокие в регионе. Только работает он не в областном центре, а отвечает за общественный порядок в одном селе и двух поселках — всего за ним закреплено 2500 человек. Всех подопечных он буквально знает в лицо.

Наладить отношения между рассорившимися семьями, написать характеристику для устройства на работу и даже найти труп в лесу — кроме раскрытия и предотвращения преступлений Дудину ежедневно приходится решать самые разные задачи. Почему работать с потерпевшими в селе труднее, чем с подозреваемыми? Как помочь позвонившему среди ночи пьянице и отчаявшейся пенсионерке? Чем служба полицейского в городе отличается от службы в глубинке?
Журналист МИА "Россия Сегодня" Виктор Званцев отправился в Костромскую область, чтобы провести целый день с участковым и понять специфику его работы.
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Тема:
Подкасты РИА Новости (190)


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