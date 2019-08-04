"Я тебе по-белому завидую!" Почему мы всё время сравниваем себя с другими?

Сопоставления себя с другими людьми бессмысленны по умолчанию. Ведь никогда не знаешь, какие у другого человека были стартовые условия, какой путь он прошёл до своего текущего статуса, что бы ты делал на его месте. И вообще, ты сравниваешь не с другим человеком, а с его необъективным образом в своей голове.
Так почему мы постоянно оцениваем себя оглядываясь на кого-то ещё? Разбирались Игорь, Ваня и Маша. Комментировал Иван Хватов, эволюционный психолог, заведующий Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа.
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