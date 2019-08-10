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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрём. "Умные" материалы с программируемыми свойствами

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Вспомните непобедимого андроида Т-1000, антагониста из фильма "Терминатор 2: Судный день". Его тело состояло из крайне прочного металла, который мог по желанию робота становиться жидким. Сейчас бы такое вещество назвали smart material - "умный материал", который может изменять свои характеристики при внешнем воздействии.

До уровня Т-1000 нам еще далеко, конечно. Однако уже сегодня умные материалы применяются не только в архитектуре, инженерии и медицине, но также в космосе и военном деле. 

Страхи
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Страх, что нас заменят роботы

Бронежилет из пластика, который прочнее кевлара? Танк, чья броня восстанавливается после боя? Солнечные батареи спутника, которые сами развернутся на солнце и свернутся в тени?

С "умными материалами" все это реализуемо, и разработки уже ведутся. Smart materials могут не только обеспечить комфортный быт и долгое здоровье, но и создать концептуально новые средства войны и разрушения.

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