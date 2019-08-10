Подвиг, хамство, стушеваться. Слова, которые нельзя перевести на английский

Далеко не всем русским словам и выражениям легко находится замена.
Как английский, который кажется таким емким и универсальным, терпит фиаско перед русской самобытностью.
Слушайте и говорите правильно!
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Свайп, диджитал, блогер — представить современную русскую речь без англицизмов, пожалуй, невозможно.
Далеко не всем русским словам и выражениям легко находится замена.
Как английский, который кажется таким емким и универсальным, терпит фиаско перед русской самобытностью.
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Молдавским законодателям необходимо поспешить: у депутатов осталось не так много времени для того, чтобы утвердить ряд важных изменений.
В Молдове запретили один из лекарственных препаратов для людей, страдающих диабетом: инсулин с "побочкой" исключен из Государственного реестра лекарств.
Министр финансов перечислила случаи, когда покупки в онлайн-магазинах обойдутся интернет-пользователям дороже.
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