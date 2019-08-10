Подвиг, хамство, стушеваться. Слова, которые нельзя перевести на английский

Далеко не всем русским словам и выражениям легко находится замена.

Как английский, который кажется таким емким и универсальным, терпит фиаско перед русской самобытностью.

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