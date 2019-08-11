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Цена прорыва. История собак-космонавтов, погибших и выживших

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Задолго до того, как люди увидели Землю через иллюминатор, в космосе уже побывали животные. Однако знаменитому путешествию собак Белки и Стрелки предшествовали годы неудачных экспериментов.

Как проходила подготовка четвероногих испытателей, сколько на самом деле собак было отправлено в космос и как сложилась их судьба? Почему в космос первыми полетели именно собаки? 

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© CC0 / GooKingSword
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Какие испытания приходилось проходить животным, перед тем, как их отправляли в полет?

Как относились к собакам-космонавтам ученые?

Слушайте историю собак-космонавтов, погибших и выживших.

Эпизод подготовлен в партнерстве с Московским музеем космонавтики, в экспозиции которого можно увидеть чучела Белки и Стрелки и модель второго искусственного спутника Земли, на котором отправлялась в космос собака Лайка.

Слушайте подкасты РИА Новости.

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