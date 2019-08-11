Цена прорыва. История собак-космонавтов, погибших и выживших

Как проходила подготовка четвероногих испытателей, сколько на самом деле собак было отправлено в космос и как сложилась их судьба? Почему в космос первыми полетели именно собаки?
Какие испытания приходилось проходить животным, перед тем, как их отправляли в полет?
Как относились к собакам-космонавтам ученые?
Слушайте историю собак-космонавтов, погибших и выживших.
Эпизод подготовлен в партнерстве с Московским музеем космонавтики, в экспозиции которого можно увидеть чучела Белки и Стрелки и модель второго искусственного спутника Земли, на котором отправлялась в космос собака Лайка.
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