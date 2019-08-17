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"Я отказался от отношений". Почему мы осознанно выбираем одиночество

Подкасты
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Тема:
Подкасты РИА Новости (197)
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Быть одному проще. Люди, которые так считают, видят в одиночестве только плюсы: ни от кого не зависишь, сам управляешь своим временем и деньгами, живёшь спокойно без ссор и истерик. Что стоит за этим решением? Незрелость, страх близости, желание идти наперекор стереотипам? Или действительно осознанный отказ от жизни в паре?

Соцопросы в России и мире подтверждают, все меньше мужчин и женщин, у которых нет пары, считают себя одинокими. Они реализуют себя в карьере, образовании, спорте, хобби, общении с друзьями и прекрасно чувствуют себя без романтических отношений.

О чем говорят улицы
© Sputnik / Наталья Айриян
О чем говорят улицы многолюдного города: об одиночестве
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Почему для одних одиночество – осознанный выбор, а для других – приговор? Как люди становятся одиночками? Почему некоторым важно находиться в отношениях, даже если партнер их не устраивает? Что лучше: быть одному или держаться за "средние" отношения?

Обсуждали, спорили и делились мнениями Лина, Маша и Ваня. Эксперт эпизода – психоаналитик Алёна Санина – рассказала, почему отказ от жизни в паре – нормально и в какой момент всё может измениться.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (197)

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