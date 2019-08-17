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“Библиотека”. Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ. Часть 1

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Истязание детей на глазах родителей, пытка водой, ночь в яме с трупами — это не фильм ужасов, а реальные издевательства, которым подвергают людей в тайных тюрьмах на Украине.

Забрать туда могут за любое подозрение в симпатиях к “сепарам”. Бывшие узники секретных тюрем рассказали, где были и что видели на самом деле, пока числились пропавшими.

Впервые публичный разговор о секретных тюрьмах на Украине начала ООН в 2016-ом с её разгромным докладом о том, как в стране соблюдаются права человека. Прошло три года, однако до сих пор об этих тюрьмах мало что известно.

Крупицы информации можно получить от людей, прошедших ад секретных тюрем. Либо от тех, кто какое-то время обеспечивал их работу.

Подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров
© Sputnik / Владимир Астапкович
"Эта власть - не моя": исповедь бывшего сотрудника СБ Украины

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал журналистам о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя. И показал фотографии заложников и помещений.

Длинный белый коридор, люди в военной форме и черной маске, пластиковые двери. Этот коридор узнали бывшие узники тюрьмы. И рассказали о том, куда ведут пластиковые двери, о допросах, о яме в земле, посыпанной известью, и о печально известных холодильниках.

РИА Новости собрало рассказы освобождённых пленников Мариупольской тюрьмы, документы, доказывающие существование этого места, а также свидетельства бывших сотрудников силовых структур Украины.

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