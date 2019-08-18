"Я не господин, господа все в Париже!". Как обратиться и не обидеть?

Куда делась система обращений, которая существовала в Российской империи, и как мы обходимся без неё сегодня?
Вернётся к ней язык или сможет изобрести что-то новое?
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братиться к незнакомке "сударыня" — нелепо, а "женщина" — звучит грубо. Почему в западноевропейских языках есть универсальные "мэм" и "мистер", а в современном русском аналогов нет?
Куда делась система обращений, которая существовала в Российской империи, и как мы обходимся без неё сегодня?
Вернётся к ней язык или сможет изобрести что-то новое?
Слушайте и говорите правильно!
Слушайте подкасты РИА Новости.
Бюрократия и мздоимство разрушают республику по всем направлениям, это становится причиной того, что бизнес, в том числе, связанный с грузоперевозками, "уходит" в Румынию, Болгарию и в Россию.
Но до тех пор Россия оставляет дверь открытой для поиска договоренностей.
Главная цель ежегодного празднества - возрождение древнего ремесла.
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