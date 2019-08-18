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"Я не господин, господа все в Париже!". Как обратиться и не обидеть?

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Тема:
Подкасты РИА Новости (198)
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братиться к незнакомке "сударыня" — нелепо, а "женщина" — звучит грубо. Почему в западноевропейских языках есть универсальные "мэм" и "мистер", а в современном русском аналогов нет?

Куда делась система обращений, которая существовала в Российской империи, и как мы обходимся без неё сегодня?

Вернётся к ней язык или сможет изобрести что-то новое?

Слушайте и говорите правильно!

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА Новости (198)

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