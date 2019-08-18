Мы все умрём. Переход человечества к цифровому существованию

В начале 2019 года компания Microsoft представила новый шлем дополненной реальности. С его помощью можно работать, играть и общаться с коллегами и друзьями из других городов и стран так, будто предметы и люди находятся с тобой в одной комнате. Виртуальная среда соблазнительно красочная и удобная – перейдут ли в неё однажды все люди?

В дополненной и виртуальной реальности можно легко и просто делать то, что в обычном мире затруднительно, долго или даже опасно. Более того, эти технологии со временем становятся всё более реалистичными: уже сегодня они не только создают картинку и звук, но реагируют на движения рук, ног, пальцев и всего тела, могут имитировать прикосновения, удары, изменения температуры…

Очень скоро искусственная реальность может стать неотличима от настоящей.

Смогут ли люди в будущем полностью перенести свою жизнь в виртуальное пространство? Будет ли виртуальное будущее похоже на "Матрицу"? Кто будет контролировать наше виртуальное окружение? И как будут обеспечиваться наши естественные биологические нужды? А смогут ли наши цифровые копии существовать и после нашей физической смерти? Разбирались вместе с Александром Капланом, доктором биологических наук, заведующим лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ.

Эпизод подготовлен в партнёрстве с проектом "Будущее время" благотворительного фонда "Система".

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