Чудо на кукурузном поле. Жесткая посадка, которой аплодировал весь мир

Десять лет назад в США произошёл инцидент, который назвали Чудом на Гудзоне. Аналогичное недавнее происшествие с самолетом Уральских авиалиний в России тоже можно смело назвать чудом, но не только – это было и проявление мастерства российских пилотов.

"Отлично сработано — хорошие пилоты, хороший самолет и великое везенье", — так прокомментировал успешную посадку российского самолета на поле в Подмосковье один из читателей американской газеты. С ним солидарны по всему миру. Иные журналисты по антироссийской привычке попытались найти повод для критики — и лишь выставили себя на посмешище.

Когда происшествия с самолетами заканчиваются хорошо, можно и посмеяться. Например, китайцы вовсю хвалят качества российской кукурузы, на которую можно даже самолет посадить, и в шутку сочувствуют попавшим в двигатели чайкам.

Были и поистине курьёзные моменты. На Украине грань между идиотизмом и патриотизмом иногда становится неразличимой, как справедливо отметил автор одной заметки в украинском издании.

В одном все едины: российские пилоты заслуживают похвалы не только за свои умения, но и за стальные нервы. Комментарии в СМИ разных стран обсуждают Яна Наумова и Алексей Дубосарский.

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