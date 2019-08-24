Диггер Михайлов о сенсационных находках, опасностях и романтике подземелья

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" основатель международного движения диггеров и руководитель аварийно-спасательного отряда "ДиггерСпас" Вадим Михайлов рассказывает, кто и зачем становится диггером, куда ведут подземные ходы из Москвы и как диггеры помогали спецслужбам спасать людей во время трагедии "Норд-Ост".
А ещё о бомбоубежищах, кладах, постройках древних цивилизаций, гигантских статуях и даже "кунсткамере", которые ему и его товарищам удалось встретить под землей. Мы не знаем, что из этого правда, а что романтические преувеличения, но предлагаем послушать первоисточник:
4:45 Зачем "белые воротнички" спускаются под землю
6:40 Какие тайные мотивы приводят людей в отряды диггеров
13:40 Как выглядит карта подземной Москвы
20:30 Кто нелегально живет в подземельях, по версии диггеров
25:00 Как диггеры помогали спасти заложников теракта на Дубровке
29:00 Что было найдено в бомбоубежищах под Москвой
29:35 О старой взрывчатке под гостиницей "Метрополь" по версии московских диггеров
32:00 Почему столица до сих пор не ушла под землю из-за тоннелей и карстовых пустот
35:30 Какие жуткие экспонаты якобы обнаружили в тайной подземной "кунсткамере"
39:50 До куда, по мнению диггеров, можно дойти по подземным тоннелям из Москвы
41:00 Что такое подземная война и кто её вёл – диггерская легенда
42:05 О гигантском фрагменте статуи, который, возможно, нашли под Санкт-Петербургом
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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