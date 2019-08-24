"Я никогда не умру!". Три главные иллюзии, с которыми нам сложно расстаться

Мир несправедлив: каждую минуту кто-то умирает, пропасть между богатыми и бедными продолжает расти. Да и мы не всесильны, чтобы глобально что-то изменить. Принять эту реальность и не сойти с ума нам помогают базовые иллюзии.
Что это такое? Как и когда формируются базовые иллюзии? Может ли человек существовать без них?
Разбирались Маша, Лина и Ваня. Эксперт эпизода — кандидат психологических наук, специалист в области экстремальных ситуаций Лариса Пыжьянова — рассказала, что происходит с человеком во время крушения базовых иллюзий.
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