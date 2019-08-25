Мы все умрём. Инновации в разработке лекарств

аблетка неудобно большая и царапает горло, да ещё горькая к тому же. После укола вся мышца горит огнём. Жирный крем долго не впитывается, мажется по одежде и мебели. Знакомо? Подобные проблемы обещают решить "умные" лекарства, которые могут быстрее, удобнее и точнее доставить вещества в организм. Правда, как всегда, есть подводные камни и нюансы.

Как инновации изменят рынок лекарств? Станет ли возможным вместо горсти пилюль принимать одну-единственную, которая будет содержать в себе все необходимые вещества? Но разработка "умных" лекарств очень дорогая – что, если они будут слишком дорогими, и большинство людей просто не сможет позволить себе поход в аптеку? И потом, когда "идеальное" лекарство выйдет на рынок, смогут ли преступники на его основе создать "идеальный" наркотик? На эти и другие вопросы отвечал Дамир Салахетдинов, ведущий химик-технолог лаборатории по разработке лекарств.

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