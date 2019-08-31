"Дело не во внешности". Что такое мужская сексуальность

Умный, уверенный в себе и обаятельный. Щедрый, но не расточительный. Заботливый, но не навязчивый. Чтобы стильно одевался, вкусно пах и смешно шутил. Чтобы не торчали волосы из носа и из ушей. Чтобы был не совсем лысым или, наоборот, совсем лысым? С кубиками пресса или хотя бы без пивного живота? Какие мужчины кажутся сексуальными?

Если с представлением о женской сексуальности в целом все понятно, то мужская вызывает вопросы. Что вкладывают в это понятие мужчины и женщины? Наши представления на этот счет — это стереотипы, навязанные обществом и культурой, или факты, подтвержденные наукой? Когда между вами возникает "химия", внешность уходит на второй план?

Кого они считают сексуальным и асексуальным, обсуждают Маша, Лина и Ксюша. Эксперт эпизода — психотерапевт и врач-сексолог Амина Назаралиева — рассказывает, как со временем изменилось отношение к мужской сексуальности с точки зрения науки.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK