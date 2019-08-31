Ренат Давлетьяров о Гайдаре, Орбакайте и будущем кинематографа

Он спродюсировал "Любовь-морковь", "А зори здесь тихие…", "Донбасс. Окраина". Ренат Давлетьяров рассказывает, как придумывается и снимается кино про любовь и войну, где взять деньги на фильм, почему в девяностые закрылись почти все кинотеатры в России и как картина зависит от платформы, на которой ее покажут.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" продюсер, сценарист и режиссер Ренат Давлетьяров рассуждает о том, придет ли виртуальная реальность в кино, существует ли формула успешного фильма, нужно ли ограничивать присутствие американских картин на российском рынке и может ли отечественная киноиндустрия с ними конкурировать, чего не хватает российскому кинематографу и почему он должен "молиться на государство". О ком будет картина "Летчик"? Почему выбрал Кристину Орбакайте на главную роль в "Любовь-морковь"? Каково это — летать на легендарном Ил-2?

Мы узнали от первого лица:

2:20 Как новые платформы и агрегаторы фильмов меняют подход к кинопроизводству?

7:15 С чего начинается создание кино?

7:50 Мистическая история про выбор Орбакайте на главную роль в "Любовь-морковь".

9:50 Как Гайдар отказал в финансировании отечественного кино в начале девяностых и к чему это привело?

12:45 Где на самом деле берут деньги на производство фильма?

16:05 Нужно ли ограничить американское кино в российском прокате?

17:20 Как формируется гонорар актера?

18:40 Как и какие звезды влияют на успех картины?

22:25 Что необходимо сделать для поддержки российского кинематографа?

25:30 О чем и зачем картина "Донбасс. Окраина"?

27:00 Почему два известных артиста отказались в ней сниматься?

38:05 Как отнеслись к "Донбассу" в Европе и Донецке?

31:05 О картине "Летчик" и собирательном образе "Маресьева".

33:25 Есть ли будущее у "мобильного" кино?

34:15 Заменят ли стриминговые платформы кинотеатры?

35:20 О технологиях виртуальной реальности в кинематографе и будущем.

Слушайте подкасты РИА Новости