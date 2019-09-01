Токофобия может появиться после первых родов, или задолго до: из рассказов мам и подруг о боли, которую они пережили, из фильмов, где главная героиня умирает при родах в страшных муках.
Вместе с психотерапевтом, врачом-сексологом Аминой Назаралиевой, акушеркой и ведущей курсов подготовки к родам Светланой Безроковой, а также с носителем страха Дарьей Шиловой разбираемся, какие способы обезболивания существуют, зачем брать с собой на роды мужа и почему кесарево сечение не менее болезненно, чем естественные роды.
02:15 Почему женщины боятся родов, если это естественно?
06:20 Можно ли полностью обезболить родовой процесс?
09:40 Стоит ли пускать мужа в родзал и как он поможет перенести боль?
10:50 Кто такие доулы и зачем они нужны?
12:40 Каков риск, что после партнерских родов интимные отношения в паре ухудшатся?
16:20 О стадии в родах "лучше пристрелите меня".
18:00 Как бабушки и мамы поселили в нас страх родов?
20:50 Меньше знаешь – крепче спишь. В родах так же?
22:45 Кесарево сечение – спасение от боли естественных родов?
25:50 Как справиться со страхом родов?
Слушайте и бойтесь правильно!
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