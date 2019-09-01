14:03 01 Сентября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.83
  • RUB0.27
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно
© Sputnik /

Мы все умрем. Лесные пожары

Подкасты
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА Новости (213)
49 0 0

В Бразилии не первую неделю горят "зеленые легкие планеты" - леса Амазонки. Объемы пожаров больше, чем за всю историю наблюдений. Одновременно в России горят больше 2,5 миллиона гектаров сразу в пяти регионах. В США лесной пожар в прошлом году сжег несколько городов и нанес более 3,5 миллиарда долларов ущерба. И так каждый год. Это норма – или мы задохнемся в дыму?

Ежегодно только в России сгорает до 1% от площади всех лесов. Это миллионы гектаров. В основном горит хвойный лес, в котором возраст деревьев может исчисляться столетиями. В воздух выбрасываются многие килограммы сажи, пепла и дыма – одних из самых канцерогенных веществ для наших легких. Сожженные леса превращаются в гарь, на которой деревья почти не растут. На полное восстановление ущерба, который огонь наносит за несколько недель, уходят десятилетия. 

© AFP 2019 / DPA/ Julian Stahle
Лесные пожары бушуют по всему миру - фото
11

И этот урон чувствует не только флора, но и животный мир - и, разумеется, человек.

Кто виноват в масштабных лесных пожарах – природа или человек? Могут ли леса когда-нибудь выгореть целиком? Правда ли, что из-за пожаров в северных регионах тает вечная мерзлота, и это усиливает наводнения? Могут ли колоссальные выбросы от пожара заслонить солнце и привести к локальному (а то и глобальному) эффекту "ядерной зимы"? В этих и других вопросах помогал разобраться Дмитрий Замолодчиков, доктор биологических наук, главный научный сотрудник центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Подкасты РИА Новости (213)

По теме

Мы все умрём. "Умные" материалы с программируемыми свойствами
Мы все умрём. Переход человечества к цифровому существованию
Мы все умрём. Инновации в разработке лекарств


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Самые яркие фото недели. 24 - 30 августа
Последних косаток и группу белух из китовой тюрьмы выпустили на волю
Последних косаток и группу белух выпустили из "китовой тюрьмы" - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться