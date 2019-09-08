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Мы все умрем. Но это не точно

Таяние вечной мерзлоты

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Тема:
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В Северной Америке и Евразии вечной мерзлотой покрыто примерно 25% территории. А в России – около 60%. Мерзлота тает. Всего по несколько сантиметров в год, но достаточно, чтобы вызвать непредсказуемые гигантские изменения в ландшафте и климате. Наводнения, подземные взрывы, парниковые газы и эпидемии – что еще может нести таяние вечной мерзлоты?

 

Каждый год тает от одного до пяти сантиметров вечной мерзлоты, выделяя до двух сантиметров воды, это около двух тысяч тонн с каждого квадратного километра. Кроме воды из мерзлоты при таянии ежегодно выходит до пяти миллионов тонн метана, одного из основных парниковых газов. Оттаявший грунт обнажает то, что таилось в земле долгие годы. Например, скотомогильники, полные спор сибирской язвы, бруцелл и других смертельно опасных бактерий.

Мерзлота тает безвозвратно или может восстановиться? Насколько велика реальная угроза природе и человеку? Можем ли мы извлечь из таяния подземных льдов хоть какую-нибудь пользу? В этих и других вопросах помогал разобраться доктор биологических наук, главный научный сотрудник центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН Дмитрий Замолодчиков.

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Тема:
Подкасты РИА Новости (223)


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