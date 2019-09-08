"100 вещей, которые нужно сделать в жизни". Что не так с этим списком?

Что нужно успеть сделать до 30, чтобы чувствовать себя полноценным? Прочитать тысячу книг? Объехать весь мир? Сделать карьеру? Купить квартиру в центре Москвы? Но лучше всё вместе и сразу. А если не успел, как быть?

Каждый из нас держит в голове свой список дел и "мечт", которые хотел бы осуществить в течение жизни. Например, выучить три языка или прокатиться по Мексике. Но иногда дело доходит до абсурда. "100 вещей, которые нужно обязательно попробовать за свою жизнь", "5000 лучших книг, которые должен прочитать каждый", "Миллион мест, где стоит побывать, пока у вас нет детей" — сколько ещё таких списков существует? Зачем нам навязывают то, что мы не хотим? Стоит ли планировать свою жизнь или лучше плыть по течению и импровизировать?

Спорят и обсуждают Ваня, Лина, Игорь. Эксперт эпизода — специалист по тайм-менеджменту Евгений Лавров — рассказывает, как начать планировать, если никогда этим не занимался.

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