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Виктор Даги
© Sputnik / Osmatesco

Даги: стыдно должно быть не только главному тренеру

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За проигрыш Турции должны отвечать наряду с главным тренером сборной Молдовы Семёном Альтманом все участники матча с нашей стороны, утверждает руководитель пресс-службы Молдавской федерации футбола Виктор Даги.

На послематчевой конференции Альтман заявил, что ему стыдно за проигранный матч. А крупный счёт поражения 0:4 не отражает того, что происходило в действительности на поле, хотя команда Турции превзошла сборную Молдовы по многим составляющим игры.  

Пресс-секретарь МФФ перечислил для Sputnik Moldova некоторые проблемы, из-за которых наша сборная сыграла ниже своих возможностей против именитого соперника:

"Защитнику Игорю Армаш врачи запретили выходить на поле по причине болезни. Был травмирован полузащитник Евгений Кочук. Полузащитник Кэтэлин Карп был вынужден пропустить эту игру, так как получил в игре со сборной Исландии третью жёлтую карточку. Самая большая потеря для сборной Молдовы - это травмированные на тот момент ключевые игры обороны Вячеслав Посмак и Александру Епуряну", - отметил Даги.

Задача Альтмана - взять 6 очков из 12-ти в оставшихся четырех отборочных матчах Чемпионата Европы по футболу, иначе не исключено, что ему придётся расстаться с должностью главного тренера сборной Молдовы.     

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Теги:
футбол, Виктор Даги, Молдова


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