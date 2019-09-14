Почему и зачем мы выбираем партнёров, похожих на родителей?

"Вижу в будущем муже какие-то повадки отца и боюсь, что повторится всё самое плохое". "Она классная, но я ненавижу тёщу и боюсь, что вылезут её худшие черты".Обязательна ли эта проекция? Разбираем ошибки и заблуждения.

Отношения между родителями настолько сильно влияют на нас, что всю жизнь мы неосознанно выбираем партнёра по заданному шаблону. Как это контролировать?

Дело в подсознании? Оно выбирает алкоголиков и садистов или, наоборот, помогает создавать счастливые семьи.

Почему так происходит? Стоит ли с этим бороться? Как вырваться из замкнутого круга и начать выбирать тех партнёров, которые вас устраивают? А может быть дело в генетике? А может мы сами провоцируем супругов откликнуться на их детские травмы?

А если мы, наоборот, ждём, что муж или жена наследуют лучшее от своих родителей. Точно ли мы хотим разочароваться?

Вместе с клиническим психологом, психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Дарьей Бондаренко и психологом, коучем, тренером Константином Рязанцевым разбираемся, почему мы действуем иррационально и выбираем партнёров, похожих на наших родителей.

01:20 почему в отношениях мы опираемся на родительский опыт

04:30 будет ли брак удачным, если ваш партнёр перенял лучшее у своего родителя

06:30 надо ли расставаться, если в супруге проявились неприятные черты характера вашего отца

07:40 какие привычки должны насторожить, чтобы немедленно разорвать отношения с партнёром

11:10 надо ли обсуждать проблему "похожести" с партнёром

16:00 как перестать повторять ошибки родителей

20:10 почему наше подсознание так поступает с нами

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